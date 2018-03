Stand: 01.03.2018 17:44 Uhr

Spooky? Facebook testet Gesichtserkennung

Die Gesichtserkennung soll Facebook helfen, euch besser kennenzulernen - und euch nebenbei vor ungeliebten Bildern schützen.

Facebook testet eine neue Funktion: Per Gesichtserkennung will das Netzwerk seine Nutzer auf Fotos identifizieren. Die Funktion soll aber freiwillig sein, betont der Konzern: Zwar würde Facebook seinen Nutzern die Aktivierung vorgeschlagen - wenn der Nutzer aber nichts unternehme oder den Vorschlag ablehne, bleibe die Gesichtserkennung ausgeschaltet.

Dabei soll Facebooks Gesichtserkennung helfen

Die Funktion soll laut Facebook gleich drei Probleme auf einmal lösen:



Fake-Profile , die Betrüger mit den Profilbildern anderer Nutzer anlegen, könnten so gefunden werden.

, die Betrüger mit den Profilbildern anderer Nutzer anlegen, könnten so gefunden werden. Die Nutzer sollen informiert werden , wenn Fotos von ihnen hochgeladen werden. So könnten sie sich wahlweise selbst markieren oder den Freund bitten, das Bild zu löschen.

, wenn Fotos von ihnen hochgeladen werden. So könnten sie sich wahlweise selbst markieren oder den Freund bitten, das Bild zu löschen. Facebook möchte sehbehinderten Nutzern mit Hilfe der Gesichtserkennung die Namen der Menschen auf dem Foto mitteilen.

Eine zusätzliche Funktion: Facebook zeigt Nutzern Freunde an, die sie auf ihrem Bild markieren können - allerdings nur, wenn diese die Gesichtserkennung eingeschaltet haben. Für das Horrorszenario, dass ein Fremder Fotos von euch hochladen und euch so zum Beispiel in der U-Bahn identifizieren könnte, gibt Facebook Entwarnung.

Gesichtserkennung: Wo ist der Haken?

Das Gesicht eines Menschen ist einzigartig. Ein Gesichtsscan sei viel genauer als ein Fingerabdruck-Scan, betonte Apple bei der Präsentation des iPhone X. Doch genau deswegen ist Software, die Gesichter in Videos oder auf Fotos erkennt, so umstritten: Das Gesicht eines Menschen verändert sich kaum - über Jahre hinweg erkennt die Software Personen auf Bildern. So könnten alte Jugendsünden lange mit euch in Verbindung gebracht werden, statt irgendwann in Vergessenheit zu geraten, schildert Bayern 3.

Ein Beispiel, wie Gesichtserkennung zu einem Horrorszenario führen kann, hat die App "FindFace" bereits 2016 geliefert: Die App durchsuchte die Datenbank eines russischen sozialen Netzwerks auf Basis von Bildern. Nutzer jagten Bilder von Pornodarstellerinen durch das Programm und stellten die Frauen dann bloß.

Wie funktioniert die Gesichtserkennung?

Eine Software analysiert Personen auf einem Foto. Sie legt verschiedene Punkte auf das Gesicht und errechnet so für jede Person eine Art Maske. Bei jedem Foto, das hochgeladen wird, analysiert die Software wieder, wer auf dem Bild zu sehen ist, gleicht das Foto mit den Nutzer-Masken ab und findet so heraus, welcher Facebook-Nutzer zum Beispiel auf dem Partyfoto zu sehen ist.

Facebook Gesichtserkennung: Einschalten oder nicht?

Stellt euch die Frage, ob ihr möchtet, dass Facebook euch für immer auf Fotos und in Videos erkennt - denn Facebook verrät nur teilweise, wofür die Daten von Nutzern verwendet werden. Doch eines steht fest: Kaum etwas verrät so schnell, wer ihr seid, wie euer Gesicht.