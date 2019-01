Stand: 11.01.2019 18:32 Uhr

Streaming-Accounts teilen: Was geht, was geht nicht?

Ein Account, mehrere Serienjunkies: Um Geld zu sparen, teilen sich viele ihre Streaming-Abos. Bei welchen Anbietern ihr parallel schauen könnt - und warum das bei Netflix in Zukunft schwieriger werden könnte.

Serien, Filme und Dokus gucken, ohne den vollen Preis zu zahlen und ein eigenes Abo abzuschließen? Ein Traum - und eine gängige Praxis. Streaminganbietern sind diese Streaming-Gemeinschaften allerdings ein Dorn im Auge: Wie Futurezone berichtet, entwickelt Netflix derzeit eine Technik, die mit Hilfe von künstlicher Intelligenz ermittelt, ob das Nutzer-Passwort verbotenerweise mit anderen geteilt wird.

Das Tool soll unter anderem ermitteln, wo und wann das Konto verwendet wird und was geschaut wird. Daraus, so Futurezone, soll die künstliche Intelligenz Muster erstellen, die Hinweise auf ein geteiltes Passwort geben. Vor allem für Freunde und Familien, die ihre Konten an verschiedenen Orten verwenden, könnte der günstige Streaming-Spaß also bald ein Ende haben.

Unerwünschtes Teilen: Welche Konsequenzen drohen?

Die Konsequenzen für geteilte Accounts, die von Netflix nicht als solche vorgesehen sind, können unterschiedlich ausfallen: Wer seinen Netflix-Zugang an Fremde verkauft, soll beispielsweise gesperrt werden, während Familien oder Freunde mit einem gemeinsam genutzten Single-Account womöglich nur eine E-Mail mit einem Upgrade-Vorschlag erhalten sollen. Aktuell ist das Tool zur Analyse der Accounts noch in der Entwicklung, daher sind die genauen Konsequenzen für Nutzer, die ihren Account großzügig teilen, noch nicht final.

In der Übersicht: Welche Streamingdienste und Tarife euch das Teilen mit Freunden und Familie leicht machen - und welche nicht:

So teilbar sind Netflix, Prime & Co. Amazon Prime Netflix Maxdome Sky Telekom Magenta TV Single-Account Jahresabo: 69 Euro

Monatsabo: 7,99 Euro "Basis": 7,99 Euro für einen Nutzer / "Standard": 10,99 Euro für zwei Nutzer in HD 7,99 Euro 9,99 Euro 7,95 Euro Auf 2 Geräten gleichzeitig nutzbar (nicht der gleiche Inhalt!) "Basis": Auf einem (wechselnden) Gerät nutzbar / "Standard": Auf 2 Geräten gleichzeitig nutzbar Auf 2 Geräten gleichzeitig nutzbar (nicht der gleiche Inhalt!) Auf einem (wechselnden) Gerät nutzbar Auf bis zu 4 Geräten nutzbar - auch abhängig von Inhalt und Empfangsart Familien-Account möglich? nein, nur Versandvorteile können geteilt werden Ja - Tarif "Premium": 13,99 Euro - auf 4 Geräten gleichzeitig nutzbar nein nein nein Filmkauf Ja Nein Ja nein nein Ausleihen Ja Nein Ja nein nein Flatrate enthalten Ja Ja Ja Ja Ja Download/Offline schauen Ja Ja Ja Nein Ja Besonderheiten Andere über euer Konto eingeloggte Nutzer können in eurem Namen shoppen Es lassen sich immer vier Profile anlegen - aber nur im Premium-Account können sie parallel genutzt werden Andere über euer Konto eingeloggte Nutzer können in eurem Namen shoppen; AGBs verbieten Weitergabe der Nutzerdaten Tatsächlich kann nur ein Nutzer gucken Wie oft und von wie vielen Nutzern eine Sendung gesehen werden kann, variiert

NDR und ARD: Filme und Serien über Mediatheken streamen

Ob "traditionelle" Streaminganbieter, Dienste wie "YouTube Premium" oder der Kauf oder Verleih von Filmen und Serien bei Apple und Co.: Den Überblick zu behalten ist schwierig. Wenn euch das alles too much ist, schaut doch einfach ganz unkompliziert in der NDR Mediathek und in der ARD Mediathek vorbei. Dort könnt ihr Dokus, Filme und Serienepisoden nicht nur kostenlos, sondern auch auf mehreren Geräten gleichzeitig schauen.